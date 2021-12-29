За словами Кулика, артоб'єкт необхідно декорувати. Зокрема, затонувати колони, аби вони нагадували пісковик. Також необхідно пофарбувати деякі елементи та висадити дикий мох і виноград.

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Автор наголосив, що колони мають виглядати, наче зі старого пісковика. Планують, що з сонячного боку інсталяція мерехтітиме бірюзовими вкрапленнями, а з іншого боку – ростиме мох.

За задумом, об'єкт має нагадувати древню конструкцію. Її начебто збудували тисячу років тому. За пережиті віки вона й набула такого специфічного вигляду.

Шана древнім людям

Кулик нагадав, що у сиву давнину на цих землях мешкали скіфи, сармати, трипільці. Метою артоб'єкту є нагадати сучасникам про їхні корені. Автор сподівається що "Скіфська спадщина" змусить людей задуматися про минуле. Діти зацікавляться, хто такі скіфи.

Я не шкодую про це, я харків'янин і дуже хочеться, щоб у нашому місті були незвичайні об'єкти, не тільки стандартні, зрозумілі, а де потрібно постояти, подумати,

– заявив Кулик.

"Харківський Стоунхендж": деталі скандалу

Незвичний артоб'єкт встановили у спальному районі Харкова. Конструкції "прикрасили" пустир за житловими будинками на вулиці Бібліка, 2 та 2а.

Реалізувати проєкт "Скіфська спадщина" збиралися за 1 482 680 гривень.

Водночас директор департаменту з питань інформації й зв'язків з громадськістю міської ради Харкова Юрій Сидоренко пообіцяв, що у такому вигляді роботу не приймуть.

Мер Ігор Терехов переконаний, що в Харкові немає місця такому "біблікіському стоунхенджу" чи "скіфській спадщині".

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