По словам Кулика, артобъект необходимо декорировать. В частности, затонировать колонны, чтобы они напоминали песчаник. Также необходимо покрасить некоторые элементы и высадить дикий мох и виноград.
Заметьте "Аленка постапокалипсиса": в России установили странный памятник – фото вас поразит
Автор подчеркнул, что колонны должны выглядеть, словно из старого песчаника. Планируют, что с солнечной стороны инсталляция будет мерцать бирюзовыми вкраплениями, а с другой стороны – расти мох.
По замыслу, объект должен напоминать древнюю конструкцию. Ее вроде бы построили тысячу лет назад. За пережитые века она и приобрела такой специфический вид.
Шана древним людям
Кулик напомнил, что в древности на этих землях жили скифы, сарматы, трипольцы. Целью арт-объекта является напомнить современникам об их корнях. Автор надеется что "скифское наследие" заставит людей задуматься о прошлом. Дети заинтересуются, кто такие скифы.
Я не жалею об этом, я харьковчанин и очень хочется, чтобы в нашем городе были необычные объекты, не только стандартные, понятные, а где нужно постоять, подумать,
– заявил Кулик.
"Харьковский Стоунхендж": детали скандала
- Необычный артобъект установили в спальном районе Харькова. Конструкции "украсили" пустырь за жилыми домами на улице Библика, 2 и 2а.
- Реализовать проект "Скифское наследие" собирались за 1 482 680 гривен.
- В то же время директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью городского совета Харькова Юрий Сидоренко пообещал, что в таком виде работу не примут.
- Мэр Игорь Терехов убежден, что в Харькове нет места такому "библикисскому стоунхенджу" или "скифскому наследию".
Интересно – портрет Путина в горсовете Львова: смотрите видео