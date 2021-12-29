По словам Кулика, артобъект необходимо декорировать. В частности, затонировать колонны, чтобы они напоминали песчаник. Также необходимо покрасить некоторые элементы и высадить дикий мох и виноград.

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Автор подчеркнул, что колонны должны выглядеть, словно из старого песчаника. Планируют, что с солнечной стороны инсталляция будет мерцать бирюзовыми вкраплениями, а с другой стороны – расти мох.

По замыслу, объект должен напоминать древнюю конструкцию. Ее вроде бы построили тысячу лет назад. За пережитые века она и приобрела такой специфический вид.

Шана древним людям

Кулик напомнил, что в древности на этих землях жили скифы, сарматы, трипольцы. Целью арт-объекта является напомнить современникам об их корнях. Автор надеется что "скифское наследие" заставит людей задуматься о прошлом. Дети заинтересуются, кто такие скифы.

Я не жалею об этом, я харьковчанин и очень хочется, чтобы в нашем городе были необычные объекты, не только стандартные, понятные, а где нужно постоять, подумать,

– заявил Кулик.

"Харьковский Стоунхендж": детали скандала

Необычный артобъект установили в спальном районе Харькова. Конструкции "украсили" пустырь за жилыми домами на улице Библика, 2 и 2а.

Реализовать проект "Скифское наследие" собирались за 1 482 680 гривен.

В то же время директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью городского совета Харькова Юрий Сидоренко пообещал, что в таком виде работу не примут.

Мэр Игорь Терехов убежден, что в Харькове нет места такому "библикисскому стоунхенджу" или "скифскому наследию".

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