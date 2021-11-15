Цілився в зайця, а підстрелив друга: під Харковом ледь не вбили мисливця

На Харківщині звичайне полювання ледь не закінчилося трагедією. Там чоловік цілився в зайця, проте після пострілу зрозумів, що поранив товариша.

Це сталося в селі Волвенкове. Згодом про подію повідомили правоохоронцям і вони почали встановлювати обставини.

Раніше Цілився у дичину: під час полювання на Львівщині застрелили 66-річного чоловіка

Чоловіків почали перевіряти

Потерпілому 60 років, а стріляв його 55-річний товариш. Коли поліцейські прибули, встановили, що причиною інциденту було недотримання правил безпеки.

Тоді правоохоронці вилучили зброю, з якої вистрелили. Також почали перевіряти дозвільні документи на полювання.



Багажник чоловіків на цьому полюванні / Фото Нацполіції

Що загрожує за такий проступок

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про необережне тілесне ушкодження. Якщо вину підозрюваного доведуть у суді, він навіть може відправитися до в'язниці на 2 роки.

Схожа подія раніше

25 вересня в Ізмаїлі чоловік випадково застрелив свого товариша під час полювання. 64-річний мисливець сам звернувся до поліції, щоб повідомити про цю трагедію.

Правоохоронці одразу вилучили 2 рушниці та направили їх на експертизу. Теж вони відкрили кримінальне провадження за статтею про вбивство, вчинене через необережність.