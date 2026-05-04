У мережі показали відео удару по Мерефі, який вбив 5 людей

Вранці 4 травня Росія завдала смертельний удар по Мерефі на Харківщині. Відео прильоту по місту поширили у соцмережі.

Так, момент удару по Мерефі показав телеграм-канал Kharkiv 1654.

Що відомо про російський удар по Мерефі?

За даними прокуратури, близько 09:35 окупанти атакували Мерефу балістичною ракетою типу "Іскандер".

Момент прильоту по Мерефі

Внаслідок атаки на місто загинули 5 людей – чоловіки 50 і 63 років та жінки 74, 41 і 52 років.

У прокуратурі повідомляють про 19 постраждалих, а очільник ОВА Олег Синєгубов пише про 18.

Четверо з них, за словами чиновника, госпіталізовані у важкому стані. ще 12 людей зазнали вибухових травм середньої тяжкості, у двох постраждалих – гостра реакція на стрес.

Відомо, що ракета влучила у дорожнє покриття. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, приміщення СТО, транспортні засоби.

Росія розвиває повітряні засоби для атак на Україну

ГУР оприлюднило дані про російський дрон "Клин", який працює з елементами штучного інтелекту.

Безпілотник має форму "дельта-крила", довжину 1,6 метра і розмах крил 1,9 метра.

Він оснащений електродвигуном і двома акумуляторами.

Головна особливість – система машинного зору на базі Nvidia Jetson TX2, яка дозволяє дрону самостійно знаходити та уражати цілі без постійного керування оператором.

Подібні технології вже використовують і в інших російських дронах, зокрема "Ланцет" та "Герань-2".

Для навігації застосовуються комерційні модулі та контролери різного виробництва, зокрема з США, Китаю, Австралії, Швейцарії, Тайваню та Південної Кореї.

"Клин" може нести бойову частину до 5 кілограмів (фугасну або кумулятивну) і розвивати швидкість до 300 кілометрів за годину під час атаки.