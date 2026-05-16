Прямий приліт розбив будинок культури: деталі цинічного удару по Харківщині

Упродовж останніх днів під ударами росіян перебуває Харківщина. Так у ніч на 11 травня ворожий приліт зруйнував будинок культури у Золочеві, куди приходили діти й дорослі, тут надавали соціальну підтримку людям.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко вранці 16 травня знову є повідомлення про обстріли Золочівського району. Варто зауважити, що це місто є прикордонним, на жаль, воно перебуває у досяжності російських дронів на оптоволокні.

Деталі удару Росії по Золочеву

Сьогодні у місті зменшилась кількість населення, адже росіяни продовжують його "засипати" дронами. Вони б'ють по будівлях, будинках. Понад 50 кілометрів Золочівської громади припадає на прикордоння. Є населені пункти, які розташовані за 500 метрів від російського кордону. Відповідно жити там неможливо.

Росіяни 11 травня розбили будинок культури у Золочеві. Це вже перший прильот тут, але попередні були не такі серйозні. Тепер безпілотник влетів у верхній поверх, дві кімнати суттєво пошкоджені, також пошкоджене перекриття між другим і першим поверхом,

– розповіла Анна Черненко.

У цей будинок культури приходили діти, дорослі, велася соціальна робота. Це був один із центрів соціального життя. Зрозуміло, що зараз працювати тут неможливо. Ба більше, фахівці мають перевірити будівлю на аварійність, адже плити й перекриття пошкоджені. Навіть зайти всередину, щоб забрати необхідні речі – дуже важко.

Громада максимально намагалася зробити все щоб діти й дорослі тут навчалися, щоб тут жила творчість, але, на жаль, будівля серйозно розбита. Втім у Золочеві вірять, що її відновлять, коли це дозволить безпекова ситуація

Перший дощ, злива і на першому поверсі у нас утворився "басейн" – це наслідки прильоту. На жаль, залізти на дах небезпечно з кількох причин. Перша – бетонні плити, які можуть бути у підвішеному стані. А друга, найважливіша причина – постійно літають дрони. З даху ти просто нікуди від них не втечеш,

– розповів директор Золочівського будинку культури Сергій Сліпченко.

Він зауважує, що наразі від двох кабінетів нічого не залишилося. В один із них – методичний – було пряме влучання. У сусідньому обладнали музичну студію з усім музичним обладнанням, але її також знищили росіяни.

Крім цього, знищена стеля, перекриття. Навіть заходити у будівлю небезпечно. На момент прильоту на першому поверсі був один сторож. На щастя, він не постраждав. Уламки від розриву дрона залишилися на стінах, тому, скоріш за все, він вибухнув всередині.

Росіяни щодня обстрілюють Харків та область

Під час атаки 14 травня окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі. Під удар потрапив маневровий локомотив. В Укрзалізниці повідомили, що бригада встигла швидко залишити тепловоз і перейти в укриття. Це їх і врятувало.

Уже вранці 16 травня ворог вдарив по кількох районах Харкова. Дрон поцілив по проїжджій частині, відомо про пошкодження трьох виходів з метро, зупинок наземних станцій, будівлі навчального закладу. Відомо про щонайменше трьох постраждалих.

Перед тим росіяни вдарили ракетою по місті Мереф на Харківщині. На жаль, через обстріл загинуло 9 людей. Ворожий удар знищив приватні будинки, пошкодив будівлю СТО, чотири магазини, заклад харчування. Серед поранених був дворічний хлопчик.