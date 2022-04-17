Внаслідок обстрілу Харкова постраждали 2 райони міста

Російські вбивці обстріляли Київський та Шевченківський райони Харкова. Через атаку загинули 5 людей, а мінімум 13 отримали поранення.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Зазначили, що обстріл стався приблизно о 13:25.

До теми Внаслідок обстрілу центру Харкова загинули 5 людей, ще 13 – поранені

Слідчі розпочали досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях. Мовиться про порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.

У прокуратурі розповіли, що окупанти пошкодили низку житлових будинків, інститути та об'єкти інфраструктури.



Росіяни безперервно атакують Харків / Харківська обласна прокуратура



Постраждав центр Харкова / Харківська обласна прокуратура



Загинуло 5 людей / Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілів

У Харкові через обстріли 17 квітня спалахнули 15 пожеж. Масштабне займання сталося на одному з ринків Салтівки. Мовиться про майже тисячу квадратних кілометрів, які охопив вогонь.

Важливо – обстріл Харкова: дивіться відео