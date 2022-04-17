Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Обстрелы произошли примерно в 13:25.
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Следователи начали досудебное расследование по двум уголовным производствам. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством.
В прокуратуре рассказали, что оккупанты повредили ряд жилых домов, институты и объекты инфраструктуры.
Россияне непрерывно атакуют Харьков / Харьковская областная прокуратура
Пострадал центр Харькова / Харьковская областная прокуратура
Погибли 5 человек / Харьковская областная прокуратура
Последствия обстрелов
В Харькове из-за обстрелов 17 апреля вспыхнули 15 пожаров. Масштабное возгорание произошло на одном из рынков Салтовки. Речь идет о почти тысяче квадратных километрах, которые охватил огонь.
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