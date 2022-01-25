Водія, який "під наркотиками" збив підлітків на переході в Харкові, відпустили додому

Київський райсуд Харкова відпустив під домашній арешт водія, який збив двох підлітків на переході. На момент ДТП він перебував під дією наркотиків.

Про це розповів у коментарі 24 каналу речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Підозрюваному призначили цілодобовий домашній арешт.

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Змінили запобіжний захід

Суддя Наталія Бородіна змінила запобіжний захід водієві 24 січня. Замість утримання в СІЗО, його відпустили додому, під цілодобовий домашній арешт на 60 діб.

Експертиза встановила в дітей пошкодження легкої та середньої тяжкості. Відповідно, статтю перекваліфікували,

– пояснив Дмитро Чубенко.

Водієві інкримінують порушення правил дорожнього руху, що спричинило травми постраждалим. Залишили також обвинувачення у керуванні авто в стані наркосп'яніння.

Момент ДТП у Харкові з 2 підлітками на переході: дивіться відео (18+)

За словами Чубенка, таке рішення прокуратура ініціювала перед судом, оскільки утримання людини, яку підозрюють не в тяжкому злочині, під вартою є незаконним.

ДТП на проспекті Науки

Автопригода сталася 11 листопада на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської у Харкові. Водій Toyota Land Cruiser збив 2 підлітків, які йшли по пішохідному переходу на зелене світло.

Записи на камерах відеоспостереження свідчать, що керманич авто мчав на швидкості та не мав наміру зупинитися перед "зеброю". Він проїхав на червоне світло та протягнув потерпілих на капоті через усе перехрестя.



Водій збив 2 підлітків на переході й протягнув через перехрестя / Фото 24 каналу

13-річних хлопчика та дівчинку госпіталізували з серйозними травмами у Харківську міську лікарню. В обох діагностували струс мозку й численні забої, дівчинці зашивали ранку на голові.

Не перше порушення

У соцмережах опублікували відео 18+ з місця автопригоди у Харкові, дивіться за посиланням . Не рекомендовано до перегляду людям з нестійкою психікою та дітям.

Правоохоронці одразу запідозрили, що порушник міг бути під впливом психотропів чи наркотиків. Раніше йому інкримінували незаконне зберігання заборонених препаратів, але до суду справа не дійшла.

Водія відвезли на медичну перевірку. Після аварії в Харкові, у мережі оприлюднили відео, де начебто керманич Toyota нібито шукав "закладку".

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За непідтвердженою інформацією, автомобіль, на якому збили дітей, належить місцевій агрофірмі та пов'язана з головою Краснокутської РДА Юрієм Раїним. Користувачі соцмереж припустили, що за кермом міг бути син чиновника або його друг.

Видання Інтерфакс – Україна також повідомило, що винуватець ДТП у Харкові отримав умовний термін у травні 2021 року. Його засудили до 3 років ув'язнення за крадіжку з випробувальним терміном на 1 рік.