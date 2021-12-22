Водійка харківського тролейбуса всю дорогу сиділа в телефоні: обурливе відео

У Харкові жінка керувала тролейбусом та увесь час відволікалася на смартфон. Помітили водійку-порушницю вранці 22 грудня.

Пасажири громадського транспорту, яким не пощастило їхати з такою водійкою, зняли розваги жінки на відео. На записі видно, як робітниця Харківпасса лише іноді дивиться на дорогу під час руху.

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Чи зробив хоча б хтось з присутніх зауваження жінці, невідомо.

Майстер-клас керування

Водійку, яка передивлялася соцмережі, а потім – з кимось переписувалася, побачили у тролейбусі №11.

Жінка крутила кермо, але майже не дивилася на дорогу.

Судячи з усього, водійку не хвилювало навіть те, що після снігопаду та заморозків транспортна ситуація у Харкові була досить складною.

У коментарях до запису, який з'явився у соцмережі, користувачі висловили своє обурення безвідповідальним вчинком жінки. Деякі з сарказмом назвали її "водійкою року". Майже всі вказали, що така співробітниця комунального підприємства являє собою небезпеку як для пасажирів, так і для інших учасників руху.

Дивіться відео неадекватного керування водійки тролейбусу у Харкові:

Небезпечний транспорт

Водії громадського транспорту у Харкові, Києві та інших містах України досить часто порушують правила дорожнього руху. Найчастіше пасажири скаржаться на київських маршрутників, оскільки іноді водії об'їжджають затори тротуаром, рухаються зустрічкою та взагалі неадекватно керують транспортом.