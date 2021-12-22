Водійка харківського тролейбуса всю дорогу сиділа в телефоні: обурливе відео

22 грудня 2021 , 17:05
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Джерело:

"ХС | Харків"

У Харкові жінка керувала тролейбусом та увесь час відволікалася на смартфон. Помітили водійку-порушницю вранці 22 грудня.

Пасажири громадського транспорту, яким не пощастило їхати з такою водійкою, зняли розваги жінки на відео. На записі видно, як робітниця Харківпасса лише іноді дивиться на дорогу під час руху.

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Чи зробив хоча б хтось з присутніх зауваження жінці, невідомо.

Майстер-клас керування

  • Водійку, яка передивлялася соцмережі, а потім – з кимось переписувалася, побачили у тролейбусі №11.
  • Жінка крутила кермо, але майже не дивилася на дорогу.
  • Судячи з усього, водійку не хвилювало навіть те, що після снігопаду та заморозків транспортна ситуація у Харкові була досить складною.

У коментарях до запису, який з'явився у соцмережі, користувачі висловили своє обурення безвідповідальним вчинком жінки. Деякі з сарказмом назвали її "водійкою року". Майже всі вказали, що така співробітниця комунального підприємства являє собою небезпеку як для пасажирів, так і для інших учасників руху.

Дивіться відео неадекватного керування водійки тролейбусу у Харкові:

Небезпечний транспорт

Водії громадського транспорту у Харкові, Києві та інших містах України досить часто порушують правила дорожнього руху. Найчастіше пасажири скаржаться на київських маршрутників, оскільки іноді водії об'їжджають затори тротуаром, рухаються зустрічкою та взагалі неадекватно керують транспортом.

Автор: Олексій Чибісов