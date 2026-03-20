Ворог вгатив по Харкову БпЛА: пошкоджено навчальний заклад

Ударні дрони ворога долетіли до Харкова цієї ночі, 20 березня. У місті прогриміли вибухи.

Міський голова Ігор Терехов проінформував про наслідки атаки. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки

Що відомо про обстріл Харкова 20 березня та його наслідки?

У Харкові повітряна тривога почалася о 23:20 минулої доби, 19 березня. Рівно опівночі на початку доби 20 числа міський голова Ігор Терехов написав у соціальних мережах про вибух. Мовилося про удар ворога дроном по Шевченківському району.

Трохи згодом він само написав про відомі наслідки атаки: влучання було біля навчального закладу – у будівлі вибиті вікна. Інформація ж про постраждалих наразі не надходила.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще лунали вибухи цієї доби?