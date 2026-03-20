Ворог вгатив по Харкову БпЛА: пошкоджено навчальний заклад
- У Харкові внаслідок удару дронами пошкоджено будівлю навчального закладу.
- Інформація про постраждалих наразі відсутня.
Ударні дрони ворога долетіли до Харкова цієї ночі, 20 березня. У місті прогриміли вибухи.
Міський голова Ігор Терехов проінформував про наслідки атаки. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки
Що відомо про обстріл Харкова 20 березня та його наслідки?
У Харкові повітряна тривога почалася о 23:20 минулої доби, 19 березня. Рівно опівночі на початку доби 20 числа міський голова Ігор Терехов написав у соціальних мережах про вибух. Мовилося про удар ворога дроном по Шевченківському району.
Трохи згодом він само написав про відомі наслідки атаки: влучання було біля навчального закладу – у будівлі вибиті вікна. Інформація ж про постраждалих наразі не надходила.
Де ще лунали вибухи цієї доби?
