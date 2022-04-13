"Як бахнуло": очевидці розповіли деталі потужного обстрілу на Харківщині й показали наслідки

Російські окупанти 12 квітня потужно обстріляли село Бабаї, що на Харківщині. Внаслідок цього загинув 37-річний чоловік, а ще двоє людей отримали поранення.

Також пошкоджено й зруйновано низку житлових будинків. Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка, яка перебуває у Харкові.

До теми Від вибуху постраждала сусідня будівля: у Харкові ліквідували масштабну пожежу

Журналістці вдалося поспілкуватися з родиною, яка потрапила під обстріл та дивом змогла врятуватися. На жаль, чоловік отримав осколкове поранення голови.

Ми сиділи за столом, їли. Як бахнуло! Дружина одразу почала кричати, я заспокоював її,

– розповів місцевий мешканець.

За словами ще однієї жительки Бабаїв, люди почули, як над ними пролетів літак

"Усі чули, як він гудів, потім щось скинув. Почався сильний дим. Потім літак повернувся, коли ми прибирали скло. Можливо, перевіряв, чи виконав своє завдання", – зазначила жінка

Окупанти обстріляли село Бабаї на Харківщині / Фото Харківської обласної прокуратури

Через обстріл загинув чоловік

Внаслідок ворожого обстрілу загинув 37-річний чоловік. Він помер ще до приїзду медиків.

Слідчий працює на місці події. Касетна бомба попала на подвір'я, внаслідок чого було травмовано особу,

– розповів сначальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Правоохоронці почали досудове розслідування у справі за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Очевидці показали наслідки потужного обстрілу на Харківщині: дивіться відео