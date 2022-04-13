Также поврежден и разрушен ряд жилых домов. Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондентка, которая находится в Харькове.

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Журналистке удалось пообщаться с семьей, которая попала под обстрел и чудом смогла спастись. К сожалению, мужчина получил осколочное ранение головы.

Мы сидели за столом, ели. Как бахнуло! Жена сразу начала кричать, я успокаивал ее,

– рассказал местный житель.

По словам еще одной жительницы Бабаев, люди услышали, как над ними пролетел самолет

"Все слышали, как он гудел, потом что-то сбросил. Начался сильный дым. Затем самолет вернулся, когда мы убирали стекло. Возможно, проверял, выполнил ли свое задание", – отметила женщина.

Оккупанты обстреляли село Бабаи в Харьковской области / Фото Харьковской областной прокуратуры

Из-за обстрела погиб мужчина

В результате вражеских обстрелов погиб 37-летний мужчина. Он скончался еще до приезда медиков.

Следователь работает на месте происшествия. Кассетная бомба попала во двор, в результате чего было травмировано лицо,

– рассказал начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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