Харківська райдержадміністрація позбулася голови. Юрія Раїну звільнили з посади.

Про це стало відомо з допису представника уряду в парламенті Тараса Мельничука. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 9 лютого.

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Раїна більше не голова

За словами Тараса Мельничука, уряд ухвалив низку кадрових рішень 9 лютого. Призначили 5 посадовців, ще 3 осіб звільнили й 2 – призначили на тимчасові керівні посади.

Серед звільнених осіб опинився голова Харківської районної державної адміністрації Юрій Іванович Раїна. Позбувся посади і голова Чугуївської РДА Ігор Анатолійович Волков.

Ексочільники райдержадміністрацій наразі не прокоментували ситуацію. На сайті установ також нічого не написано про кадрові зміни.

Що відомо про Юрія Раїну

67-річний голова Харківської РДА за освітою інженер-механік сільського господарства. Закінчив Харківський національний технічний університет імені Петра Василенка. Також здобув освіту менеджера-економіста.

У різні періоди працював на керівних посадах в Українсько-російському акціонерному товаристві "КОРС", Дублянському спиртзаводі. Був головою Коломацької РДА на Харківщині та на керівній посаді в Державній податкові адміністрації Харківської області.



Юрія Раїну звільнили з посади голови Харківської РДА / Фото з сайту Краснокутської РДА

Він також очолював Харківський завод шаманських вин. Мав досвід роботи у відділі Харківської ОДА. Нагороджений "Знаком пошани ІІ ступеня", трудовою відзнакою "Знак пошани" і оредном "За заслуги" ІІІ ступеня.

Головою Харківської РДА Юрій Раїна став у березні 2021 року.

ДТП на переході в Харкові: коротко У Харкові 11 листопада У Харкові 11 листопада позашляховик збив 2 дітей на переході. Спершу в мережі повідомили, що за кермом авто був син Юрія Раїни. Цю інформацію спростували в прокуратурі й зазначили, що водієм була інша людина. Однак авто належить компанії "Агрофірма Колонтаїв", бенефіціаром якої є дружина очільника Харківської РДА Ольга Раїна.

Що відомо про Ігоря Волкова

Ігор Волков очолив Чугуївську райдержадміністрацію у квітні 2021 року. Його представила очільникам теритооріальних громад голова Харківської ОДА Айна Тимчук.



Ігор Волков очолив Чугуївську РДА в квітні 2021 року / Фото Харківської ОДА

Головним завданням посадовця мала бути боротьба з коронавірусом та розвиток інфраструктури в районі. Зокрема, він мамв слідкувати за виконанням проєктів з ремонтів і будівництва доріг на Харківщині тощо.

Текст публікації Тараса Мельничука в телеграмі:

"Уряд сьогодні 09.02.2022

Кадровий блок

Погоджено призначення:

Горвата Георгія Андрійовича заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації;

Іванча Василя Васильовича заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації;

Петеі Юдіти Оттовни заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації;

Ковальської Віти Володимирівни заступником голови Харківської обласної державної адміністрації;

Литвина Юрія Миколайовича на посаду директора державного підприємства водних шляхів "Укрводшлях".

Звільнено/погоджено звільнення:

Левчука Володимира Олексійовича з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Волкова Ігоря Анатолійовича з посади голови Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області;

Раїни Юрія Івановича з посади голови Харківської районної державної адміністрації Харківської області.

Тимчасово покладено виконання обов’язків/ погоджено тимчасове покладення виконання обов’язків: