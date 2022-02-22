За замовленням з Росії: у Харкові планували теракт у церквах Московського патріархату

Працівники СБУ запобігли чотирьом терактам, які хотіли здійснити у Харкові. Цілями зловмисників мали стати церкви УПЦ МП.

Про це повідомили журналісти з посиланням на речницю Служби безпеки України у Харківській області Лілію Домашенко. Вона підтвердила інформацію про це 22 лютого.

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Підготовка теракту

Правоохоронці перехопили телефонну розмову щодо підготовки теракту в Харкові. Виконавцем був місцевий житель, а замовником – громадянин Росії.

Про ймовірну загрозу представників Української православної церкви Московського патріархату вже попередили. Причетних до злочину осіб встановлено.

У СБУ здійснюють весь комплекс необхідних дій. Обставини ситуації з'ясовують.

Телефонна розмова

Запис телефонної розмови "злили" у мережу. Харків'янин деякий час "торгувався" зі замовником.

Спершу він не хотів приймати оплату на банківську картку. Потім запропонував картку своєї дружини, бо свої не має.

Далі він зазначив, що за раз не зможе опрацювати чотири локації, лише дві. Наприклад, на Холодній Горі чи "Науковій" щось "кинути". Згодом виконавець вирішив підключити до справи свого родича.

Чоловік мав розбити скло в церквах, облити їх бензином та підпалити. Поруч – залишити символи з літерами "Н" та "І". За це харків'янин мав отримати оплату.

Запис розмови, який злили в мережу: дивіться відео

Плани щодо Одеси

Наприкінці січня працівники СБУ викрили агента російської розвідки. Він планував здійснити теракти в Одесі.

Раніше цього ж чоловіка спіймали на вербуванні до злочину українців. Згодом стало відомо, що у плани зловмисника входило пошкодження низки пам'ятників, підпал офісів волонтерів та військової частини.

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