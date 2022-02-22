Відповідну інформацію опублікували на офіційній сторінці Генконсульства Польщі у фейсбуці 22 лютого о 1 годині ночі. Роботу призупинили з 22 лютого на невизначений термін.
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Зміни в роботі консульства
Дипломатична установа пояснила, що призупинила роботу "з організаційних та епідемічних причин". Термін перерви невизначений, про відновлення діяльності повідомлять окремо.
20 лютого Генконсульство Польщі в Харкові призупинило прийом охочих відкрити візу. Водночас паспорти уже з візами видають тим, хто замовив послугу раніше.
Ще раніше, 19 лютого, посольство Польщі у Києві закликало громадян утриматися від поїздок до східних областей України та Криму. Громадян Польщі закликали покинути 10 областей, якщо вони там перебувають.
Робота російських консульств
21 лютого консульства Росії в Харкові та Львові тимчасово припинили прийом громадян. Вони видають готові документи.
В установі зазначили, що припиняють діяльність з огляду на епідеміологічну ситуацію та для "оптимізації штату". Львівське консульство також нагадало, що "зі зрозумілих причин" у них відключені всі телефони.
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Текст публікації у фейсбуці:
"Генеральне консульство Республіки Польща у Харкові повідомляє, що з організаційних та епідемічних причин з 22 лютого 2022 року призупиняє прийом заявників до подальшого повідомлення".