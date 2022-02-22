Відповідну інформацію опублікували на офіційній сторінці Генконсульства Польщі у фейсбуці 22 лютого о 1 годині ночі. Роботу призупинили з 22 лютого на невизначений термін.

До теми Ryanair видалила Харків і Херсон зі свого сайту: залишися лише кілька міст України

Зміни в роботі консульства

Дипломатична установа пояснила, що призупинила роботу "з організаційних та епідемічних причин". Термін перерви невизначений, про відновлення діяльності повідомлять окремо.

20 лютого Генконсульство Польщі в Харкові призупинило прийом охочих відкрити візу. Водночас паспорти уже з візами видають тим, хто замовив послугу раніше.

Ще раніше, 19 лютого, посольство Польщі у Києві закликало громадян утриматися від поїздок до східних областей України та Криму. Громадян Польщі закликали покинути 10 областей, якщо вони там перебувають.

Цікаво. Для поляків діє система Odyseusz, яка допомагає в подорожах за кордон. Громадянам рекомендують тримати речі, гроші та документи напоготові, на випадок евакуації.

Робота російських консульств

21 лютого консульства Росії в Харкові та Львові тимчасово припинили прийом громадян. Вони видають готові документи.

В установі зазначили, що припиняють діяльність з огляду на епідеміологічну ситуацію та для "оптимізації штату". Львівське консульство також нагадало, що "зі зрозумілих причин" у них відключені всі телефони.

Чому Росія не може відкрито воювати з Україною: дивіться відео

Текст публікації у фейсбуці:

"Генеральне консульство Республіки Польща у Харкові повідомляє, що з організаційних та епідемічних причин з 22 лютого 2022 року призупиняє прийом заявників до подальшого повідомлення".