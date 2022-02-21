Про це повідомляє 24 канал із посиланням на сайти представництв країни-агресора. У всіх заявах вказані однакові причини. Їх розмістили 21 лютого.

До теми Консульство Росії в Одесі припиняє прийом громадян

Чому зупинили приймання

Харківське консульство Росії єдине, яке не просто розмістило всю інформацію на головній сторінці. Там навіть зробили окрему публікацію. Проте все ж продублювали текст колег із інших міст України.

За аналогією з діями низки західних країн, запис на прийом припинено,

– заявили російські дипломати.

Проте вони сказали, що продовжать видавати вже готові документи. Мовиться про людей, які залишали заявки на отримання їх раніше.

На сайті львівського Консульства був той самий текст, де мовилося й про епідеміологічну ситуацію. Також вказали, що це рішення необхідне для оптимізації штату, яку назвали тимчасовою.

Також львівське консульство нагадало, що "зі зрозумілих причин" у них відключені всі телефони. Щодо інших запитань, порадили звертатися до Посольства Росії в Києві.



Публікація на сайті Консульства Росії у Львові / Скриншот 24 каналу

Раніше посилювали охорону однієї з установ

15 лютого повідомили, що у Львові посилили охорону всіх важливих об'єктів і дипустанов. До їхнього списку також увійшло місцеве консульство Росії.

Охорону там завжди забезпечують службовці Нацгвардії. На сайті дипустанови про це взагалі нічого не писали. Також не відповіли на лист 24 каналу, де ми намагалися дізнатись, чи зміниться режим їхньої роботи.

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