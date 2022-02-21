Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сайты представительств страны-агрессора. Во всех заявлениях указаны одинаковые причины. Их разместили 21 февраля.

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Почему остановили прием

Харьковское консульство России единственное, не просто разместившее всю информацию на главной странице. Там даже сделали отдельную публикацию. Однако все же продублировали текст коллег из других городов Украины.

По аналогии с действиями ряда западных стран, запись на прием прекращена,

– заявили российские дипломаты.

Однако они сказали, что продолжат выдавать готовые документы. Речь идет о людях, которые оставляли заявки на получение их раньше.

На сайте львовского Консульства был тот же текст, где говорилось и об эпидемиологической ситуации. Также указали, что это решение необходимо для оптимизации штата, которую назвали временной.

Также львовское консульство напомнило, что "по понятным причинам" у них отключены все телефоны. По другим вопросам, посоветовали обращаться в Посольство России в Киеве.



Публикация на сайте Консульства России во Львове / Скриншот 24 канала

Ранее усиливали охрану одного из учреждений

15 февраля сообщили, что во Львове ужесточена охрана всех важных объектов и дипучреждений. В их список также вошло местное представительство России.

Охрану там всегда обеспечивают служащие Нацгвардии. На сайте дипучреждения об этом вообще ничего не писали. Также не ответили на письмо 24 канала, где мы пытались узнать, изменится ли режим их работы.

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