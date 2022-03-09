Зараз окупанти обстрілюють житлові райони Харкова, – Терехов
9 березня 2022 , 17:38Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
Російські терористи продовжують завдавати удари по містах України. Вдень 9 березня вони відкрили вогонь по житлових районах Харкова.
Про ситуацію в місті розповів мер Ігор Терехов. Наразі вона напружена.
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Зараз по Північній Салтівці великий обстріл житлових будинків,
– Терехов.
Зауважимо, терористи обстріляли ринок у селищі Жуковського Харківської області. Через це загинув 16-річний хлопець.
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