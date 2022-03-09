О ситуации в городе рассказал мэр Игорь Терехов. Пока она напряженная.

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Сейчас по Северной Салтовке большой обстрел жилых домов,

– Терехов.

Заметим, что террористы обстреляли рынок в поселке Жуковского Харьковской области. В результате погиб 16-летний парень.

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