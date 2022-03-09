В сети обнародовали фото музыкальной школы, которую разрушили российские истребители.

К теме Разбомбленная и разрушенная Салтовка в Харькове после вражеских обстрелов: ужасные фото

На кадрах заметно, что в детской музыкальной школе от удара выбило все окна, полностью повреждено помещение.

Смотрите фото разрушенной музыкальной школы в Харькове:

Во время войны оккупанты сознательно ведут огонь по таким объектам:

Харьковский национальный университет имени Каразина,

Харьковских физико-технический институт,

железнодорожный вокзал "Харьков-Пассажирский",

по дошкольным и общеобразовательным учреждениям (23 детских сада и 25 школ),

иностранным консульствам,

рынку "Барабашова" и Новосалтовскому рынку.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов были повреждены Успенский собор, храм Жен Мироносиц и церковь на улице Университетской.

Россияне также обстреляли рынок в поселке Жуковского, там погиб 16-летний парень. Это подтвердила директор рынка Марина Волобуева. Она узнала об этом около полудня.

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