На фото видно, что дома почти полностью обожжены и похожи на руины. Восстановить их невозможно.

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Отметим, что в Харьковской области враг продолжает сбрасывать ракеты и бомбы на жилые дома. Многие уже выехали из города, однако не все могут это сделать.

Смотрите фото разбомбленной Салтовки в Харькове:

К слову, один из первых российских пленных, которого ВСУ поймали в Харькове, признался, что ехал в Украину на войну, не на учебу, как говорят другие задержанные. По его словам, они планировали захватить Харьков за три дня. Видео допроса – смотрите здесь.

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