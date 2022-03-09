На фото видно, что дома почти полностью обожжены и похожи на руины. Восстановить их невозможно.
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Отметим, что в Харьковской области враг продолжает сбрасывать ракеты и бомбы на жилые дома. Многие уже выехали из города, однако не все могут это сделать.
Смотрите фото разбомбленной Салтовки в Харькове:
К слову, один из первых российских пленных, которого ВСУ поймали в Харькове, признался, что ехал в Украину на войну, не на учебу, как говорят другие задержанные. По его словам, они планировали захватить Харьков за три дня. Видео допроса – смотрите здесь.
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