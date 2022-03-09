Из целого взвода захватчиков выжил только офицер на видео и один из солдат. И только потому, что они сдались в плен.

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Пленный начальник взвода признается, что на захват Харькова оккупантам дали три дня, однако врага ждал тотальный разгром.

Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять Харьков. Также имели разрешение открывать огонь по мирному населению и всем жителям города,

– говорит он.

Мужчина говорит, что он знал, что едет на территорию Украины, но якобы в роли миротворца – чтобы "освободить Украину от нацистов".

Признание пленного о том, что он ехал на войну в Украину / Видео СБУ

В СБУ отметили, что все поставленные перед врагами задачи изучают и документируют следователи и контрразведка.

К слову, Служба безопасности Украины опубликовала видео с российским боевиком, который рассказал о мобилизации на оккупированных Россией территориях. Оказалось, что мужчину просто "загребли" в армию по дороге в магазин. Детали – читайте здесь.

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