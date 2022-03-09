На фото видно, що будинки там майже повністю обпалені та схожі на руїни. Відновити їх неможливо.

До теми З деякими селами Миколаївщини нема зв'язку: окупанти розміщують у селах глушилки

Зазначимо, що на Харківщині ворог продовжує скидати ракети та бомби на житлові будинки. Багато людей вже виїхали з міста, проте не всі мають змогу це зробити.

Дивіться фото розбомбленої Салтівки у Харкові:

До слова, один із перших російських полонених, якого ЗСУ зловили у Харкові, зізнався, що їхав в Україну на війну, не на навчання, як кажуть інші затримані. За його словами, вони планували захопити Харків за три дін. Відео допиту – дивіться тут.

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