Про ситуацію в місті розповів мер Ігор Терехов. Наразі вона напружена.
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Зараз по Північній Салтівці великий обстріл житлових будинків,
– Терехов.
Зауважимо, терористи обстріляли ринок у селищі Жуковського Харківської області. Через це загинув 16-річний хлопець.
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