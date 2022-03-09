Про ситуацію в місті розповів мер Ігор Терехов. Наразі вона напружена.

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Зараз по Північній Салтівці великий обстріл житлових будинків,

– Терехов.

Зауважимо, терористи обстріляли ринок у селищі Жуковського Харківської області. Через це загинув 16-річний хлопець.

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