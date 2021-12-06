Зеленський нагородив орденом відому волонтерку з Харкова Наталію Івашур
Джерело:указ президента України
Президент Володимир Зеленський підписав наказ про нагородження 36 людей у честь Міжнародного дня волонтера. Серед усіх нагороджених є й очільниця благодійного фонду "Квіти життя" Наталія Івашур.
Цю організацію створили у 2009 році. Вона займається допомогою дітям із аутизмом і розладами мовлення.
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Більше про орден, який отримала волонтерка
Наталію нагородили орденом "Княгині Ольги" ІІІ ступеня.Окрім неї таку відзнаку отримали ще 11 людей. Усі вони з різних регіонів і є головами або ж волонтерами різних організацій.
Проте у списку була й засновниця фонду "People of Ukraine" Шей Тетяна, організація якої розташована в США. Фондація займається допомогою в реабілітації пораненим українським військовим.
Теж там були ініціативи допомоги хворим дітям і притулки для тварин. Нагороджували й волонтерок ініціатив, що забезпечують лікарні медичним обладнанням і допомагають хворим на COVID-19.
Орден, яким нагородили Івашур Наталію / Фото Newsroom
Кому видають цю відзнаку"Орден княгині Ольги" отримують лише жінки. Його видають тим, хто зробив значний внесок у розвитку Української держави, духовному відродженні нації, вихованні дітей.
Указ про створення ордену підписав президент Леонід Кучма у 1997 році. Проте видавати його почали після 2000 року. Саме тоді Верховна рада прийняла закон "Про державні нагороди України".
Інформація взята з Вікіпедії
Які нагороди ще видавали в цей день:
- Хрестом Івана Мазепи нагородили 11 людей.
- Нагородити медаллю "За врятоване життя" 6 осіб.
- Також 6 людей народили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
- Медаль "За працю і звитягу" отримала одна людина.
До теми – блог VETERANO про потребу реформ нагородної системи: дивіться відео