Цю організацію створили у 2009 році. Вона займається допомогою дітям із аутизмом і розладами мовлення.

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Більше про орден, який отримала волонтерка

Наталію нагородили орденом "Княгині Ольги" ІІІ ступеня.Окрім неї таку відзнаку отримали ще 11 людей. Усі вони з різних регіонів і є головами або ж волонтерами різних організацій.

Проте у списку була й засновниця фонду "People of Ukraine" Шей Тетяна, організація якої розташована в США. Фондація займається допомогою в реабілітації пораненим українським військовим.

Теж там були ініціативи допомоги хворим дітям і притулки для тварин. Нагороджували й волонтерок ініціатив, що забезпечують лікарні медичним обладнанням і допомагають хворим на COVID-19.



Орден, яким нагородили Івашур Наталію / Фото Newsroom

Кому видають цю відзнаку "Орден княгині Ольги" отримують лише жінки. Його видають тим, хто зробив значний внесок у розвитку Української держави, духовному відродженні нації, вихованні дітей.



Указ про створення ордену підписав президент Леонід Кучма у 1997 році. Проте видавати його почали після 2000 року. Саме тоді Верховна рада прийняла закон "Про державні нагороди України".



Інформація взята з "Орден княгині Ольги" отримують лише жінки. Його видають тим, хто зробив значний внесок у розвитку Української держави, духовному відродженні нації, вихованні дітей.Указ про створення ордену підписав президент Леонід Кучма у 1997 році. Проте видавати його почали після 2000 року. Саме тоді Верховна рада прийняла закон "Про державні нагороди України".Інформація взята з Вікіпедії

Які нагороди ще видавали в цей день:

Хрестом Івана Мазепи нагородили 11 людей.

Нагородити медаллю "За врятоване життя" 6 осіб.

Також 6 людей народили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Медаль "За працю і звитягу" отримала одна людина.

До теми – блог VETERANO про потребу реформ нагородної системи: дивіться відео