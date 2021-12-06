Эту организацию создали в 2009 году. Она занимается помощью детям с аутизмом и расстройствами речи.

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Больше об ордене, который получила волонтер

Наталью наградили орденом "Княгини Ольги" III степени. Кроме нее такую награду получили еще 11 человек. Все они из разных регионов и являются руководителями или же волонтерами разных организаций.

Однако в списке была и основательница фонда "People of Ukraine" Шей Татьяна, организация которой расположена в США. Фондация занимается помощью в реабилитации раненым украинским военным.

Тоже там были инициативы помощи больным детям и приюты для животных. Награждали и волонтеров инициатив, которые обеспечивают больницы медицинским оборудованием и помогают больным COVID-19.



Орден, которым наградили Ивашур Наталью / Фото Newsroom

Кому выдают эту награду "Орден княгини Ольги" получают только женщины. Его выдают тем, кто внес значительный вклад в развитие Украинского государства, духовном возрождении нации, воспитании детей. "Орден княгини Ольги" получают только женщины. Его выдают тем, кто внес значительный вклад в развитие Украинского государства, духовном возрождении нации, воспитании детей. Указ о создании ордена подписал президент Леонид Кучма в 1997 году. Однако выдавать его начали после 2000 года. Именно тогда Верховная Рада приняла закон "О государственных наградах Украины". Информация взята из Википедии

Какие награды еще выдавали в этот день:

Крестом Ивана Мазепы наградили 11 человек.

Наградили медалью "За спасенную жизнь" 6 человек.

Также 6 человек наградили орденом "За заслуги" III степени.

Медаль "За труд и доблесть" получил один человек.

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