Доброволец объяснил также, что он "в состоянии аффекта". Об этом военный рассказал в интервью сразу после награждения.

Мы можем делать то, чего ВСУ не может, – Герой Украины Коцюбайло о добровольцах

Это очень тяжелое решение, – Коцюбайло о своем награждении

Да Винчи – доброволец и командир 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор". Именно поэтому свое награждение называет "очень трудным решением". В первую очередь потому, что "мы не официальные вооруженные силы".

И это не так просто, это историческое решение, это государство признало тех, кем оно фактически не управляет, достойными государственных наград. Честно, до сих пор мне еще не верится, что это произошло,

– объяснил Да Винчи.

Он также напомнил, что у него: "Очень много бойцов, которые достойны наград, за которыми героических поступков просто очень много. И эти поступки, возможно, никогда не будут оценены". Но он очень надеется, что ребят наградят в перспективе, ведь "нужно, чтобы люди знали о них".

Отвечая на вопрос, причастен ли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный к этому награждению, Коцюбайло дал утвердительный ответ.

"Я уверен. Но все равно, это решение на 100% зависело от первого лица. Либо он подпишет, либо нет. Он принял это решение, он автоматически признал нас. И я в шоке", – заявил Да Винчи.

Он также вспомнил впечатление, которое на него произвел Владимир Зеленский.

Знаете, я до конца не понимаю, что произошло, я до сих пор в состоянии аффекта. И я понимаю, что это может вызвать негативную реакцию, но мне показалось, что он был искренним. И благодарил искренне. Как-то так,

– объяснил доброволец.

Кстати, он также рассказал, что иногда добровольцы могут делать то, что не под силу Вооруженным силам Украины. Ведь в некоторых ситуациях они могут реагировать, но не так быстро. А во время активных боевых действий эффективность очень часто зависит от скорости.

Коротко о награждении и деятельности Да Винчи

1 декабря Владимир Зеленский наградил добровольца Дмитрия Коцюбайло. Награду президент вручил за мужество и личный вклад в защиту государства.

Боец родом из Ивано-Франковской области. В 21 год стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор".

Дмитрий Коцюбайло рассказал, что доверяет данным западной разведки о значительном наращивании присутствия войск России возле границы. Защитник не уверен в полномасштабном вторжении, однако и без этого последствия могут быть катастрофическими.

Он пояснил, что сомневается, "что это будет столь масштабная война через Харьков или через Одессу. И даже на линии фронта они могут нас просто залить кровью в Донецкой, Луганской областях".

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