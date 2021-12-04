Об этом командир 1-й штурмовой роты "Правого сектора" Дмитрий Коцюбайло (позывной – Да Винчи), который на днях получил звание Героя Украины, рассказал в интервью изданию.

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Важность выдачи добровольцам УБД

Коцюбайло отметил, что предоставление добровольцам статуса участника боевых действий было политическим решением государства.

У нас (добровольцев – 24 канал) изначально никаких даже мыслей не было о статусе, о наших правах. Нас вообще гоняли с фронта, угрожали нас позакрывать всех, не хотели с нами иметь дело,

– вспомнил воин.

Он отметил, что нужно было постоянно доказывать, что добровольцы полезны и имеют право быть на войне.

"Мы смогли помочь многим боевым подразделениям ВСУ и, главное, мы можем делать то, что Вооруженные силы не могут", – отметил Коцюбайло. В некоторых ситуациях они могут реагировать, но не так быстро. А во время активных боевых действий эффективность очень часто зависит именно от скорости.

"Мы доказали, что мы не какие-то там банды, как некоторые пытались нас представить, Мы – граждане своей страны, которые дерутся за нее уже 8 лет", – подытожил доброволец.

Он убежден, что в новом статусе бойцы добровольческих отрядов смогут еще больше.

Справка. Статус участника боевых действий добровольцам войны на Донбассе предоставили с 1 января 2020 года.

Добровольцы всегда на фронте

Коцюбайло также рассказал, что добровольцы постоянно находятся на передовой. "Ребята меняются периодически, но так, чтобы наше подразделение вышло из зоны боевых действий, такого не было с 2014 года".

Украинский защитник отметил, что добровольческие формирования все держат на контроле и готовы в нужный момент быстро реагировать. "Хорошо знаем местность, мы хорошо укреплены, слажены, мы максимально боеспособны именно в таком виде", – пояснил он.

При этом у официальной структуры, считает Коцюбайло, таких возможностей нет.

Важно! Президент Владимир Зеленский вручил ряд государственных наград по случаю 30-й годовщины проведения референдума за независимость. Среди тех, кто получил награду – Дмитрий Коцюбайло. Он первым среди добровольцев стал Героем Украины.

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