Зеленський їде у Харків, щоб дати квартиру курсанту, який вижив у катастрофі під Чугуєвом, – ЗМІ

5 грудня 2021 , 05:53
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Джерело:

Newsroom

Володимир Зеленський, як пишуть місцеві ЗМІ, зібрався приїхати до Харкова 6 грудня. Там він візьме участь в урочистостях до річниці створення Збройних сил України.

Але це начебто не єдина мета візиту. Джерела повідомили журналістам, що президент України має намір виконати обіцянку, яку дав ще у 2020 – і вручити курсанту, що вижив у катастрофі Ан-26, квартиру.

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ЗМІ: Зеленський виконає обіцянку, яку давав курсанту

Харківське видання ще тиждень тому повідомило з посиланням на власні джерела, що Президент Володимир Зеленський 6 грудня з одноденним візитом відвідає Харків.

Тепер на цьому ж порталі з'явилася інформація про те, навіщо саме він туди начебто приїде. Отже:

  • У понеділок, 6 грудня, Володимир Зеленський візьме участь у заходах до 30 річниці Збройних сил України.
  • На площі Свободи очікують марш за участю військових та техніки.
  • Водночас глава держави вручить військовим частинам бойові прапори.
  • А військовослужбовцям вручить державні нагороди.

Але це ще не все. Також Зеленський начебто планує виконати свою обіцянку, яку озвучив ще 26 вересня 2020 року – наступного дня після трагедії з літаком Ан-26, коли загинули 26 людей.

Мовиться про квартиру, що мав отримати єдиний курсант, якому вдалося дивом вижити у тій катастрофі – В'ячеслав Золочевський (зараз він із братом та матір'ю живе в орендованій квартирі).

За інформацією ЗМІ, президент таки вручить курсанту квартиру. А розташована вона на вулиці Балакірєва – там місцеві мешканці розповідають, що вже кілька днів спостерігають у районі активні приготування до візиту Зеленського.

Зауважте: 23 листопада в інстаграмі Золочевський звернувся до Зеленського й нагадав про обіцянку, яку озвучив президент. А також поскаржився на міськраду Харкова, яка з 29 квітня не відповідала на питання курсанта щодо обіцяної квартири.

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Автор: Олесь Друкач