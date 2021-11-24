Звільняють замісника голови Харківської облради: його спіймали на хабарі ще в липні

Планують звільнити замісника голови Харківської облради Андрія Малиша. Він від липня є головним підозрюваним у справі про корупцію.

Про заяву на звільнення стало відомо 24 листопада. Цю інформацію оприлюднили в пояснювальній записці до проєкту рішення облради.

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Планує й далі бути депутатом

Слід зазначити, що посадовець і член фракції ОПЗЖ попросив його звільнити не повністю. Він хоче залишитися депутатом облради.



Питання про звільнення Малиша будуть розглядати на сесії, яка відбудеться 25 листопада. Офіційною підставою для такого рішення буде "дострокове припинення повноважень".



Пояснювальна записка цього рішення / Зображення Vgorode

Коротко про затримання Малиша