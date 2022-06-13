Кількість ядерної зброї у світі зросте вперше з часів холодної війни, і її можуть використати

Світ опинився на порозі нової гонки озброєння. Та цього разу мова йде про ядерну зброю, кількість якої у світі почне зростати.

Після закінчення холодної війни у світі спостерігалося скорочення ядерного арсеналу. Однак у 2022 році цей процес закінчується. І тепер світ очікує на зростання кількості ядерної зброї. А разом з ним зріс і ризик використання ядерної зброї – він зараз видається зараз вищим, ніж будь-коли з часів розпалу холодної війни. Такі дані наводять аналітики зі Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIRPI).

Варте уваги Резніков розповів, як на початку війни вдалося таємно вивезти військові частини

Зменшення, але не роззброєння

Ядерною зброєю у світі володіють лише дев'ять держав – США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія, Пакистан, Індія, Ізраїль та Північна Корея. При цьому Ізраїль не підтверджує свої дані про наявність ядерної зброї, але і не спростовує її. А 90% всіх запасів ядерної зброї припадає на дві країни – Росію та США.

Україна теж була країною з ядерною зброєю. Але в 1994 роців обмін на гарантії безпеки – недоторканість кордонів та суверенітету. Так було підписано Будапештський меморандум, де гарантами безпеки виступили США, Велика Британія та Росія. Але Росія порушила умови цього меморандуму у 2014 році, коли окупувала Крим та частину Донбасу. За винятком нечисленних санкцій, агресорка не понесла за це жодне покарання.

Станом на січень 2022 року аналітики нарахували 12705 ядерних боєголовок, з них 9440 – активні та потенційно готові до використання у військових цілях. Решта – відносяться до збережених або резервних боєголовок, які потребують певної підготовки (наприклад, транспортування та завантаження на пускові установки), перш ніж їх можна буде розгорнути

За оцінками експертів, 3732 боєголовки були розгорнуті разом з ракетами та літаками, а близько 2000 – майже всі належали Росії чи США – утримувалися в стані підвищеної бойової готовності.

Кількість ядерних боєголовок по країнах станом на січень 2022 року

Росія – 5977

США – 5428

Китай – 350

Франція – 290

Велика Британія – 225

Пакистан – 165

Індія – 160

Ізраїль – 90

Північна Корея – 20

У січні 2021 року загальна кількість ядерних боєголовок була дещо більшою – 13080. Однак таке скорочення не пов'язано з роззброєнням, а лише зі зняттям з озброєння застарілих систем в Росії та США, що було заплановано ще декілька років тому. Кількість боєголовок у придатних для використання військових запасах двох країн у 2021 році залишалася відносно стабільною.

Читайте також Європи не стане, – у Держдумі маразматично відреагували на ідею надання Україні ядерної зброї

"Є чіткі ознаки того, що скорочення, які характеризували глобальні ядерні арсенали після закінчення холодної війни, закінчилися", – заявив старший науковий співробітник Програми зброї масового знищення SIPRI Ганс Крістенсен

Модернізація ядерної зброї

Зараз у світі держави з ядерною зброєю або розробляють, або розгортають нові системи зброї, або оголосили про свій намір зробити це.

Китай перебуває в середині суттєвого розширення свого арсеналу ядерної зброї – супутникові знімки вказують на будівництво понад 300 нових ракетних шахт. Також декілька ядерних боєголовок будуть поставлені на новий підводний човен.

У 2010 році уряд Великої Британії заявив, що не планує збільшувати кількість ядерних боєголовок на озброєнні. Їх тоді було 225. Але вже у 2021 році офіційний Лондон змінив свою політику поступового роззброєння, яка тривала десятиліттям, оголосивши про збільшення своїх запасів до 260. Сталося це на фоні критики в сторону Китаю та Росію за відсутність ядерної прозорості. Тож Велика Британія також оголосила, що більше не буде публічно розголошувати дані про оперативні запаси ядерної зброї в країні, розміщені боєголовки або розгорнуті ракети.

На початку 2021 року Франція офіційно запустила програму розробки підводного човна з ядерною балістичною ракетою третього покоління.

Індія та Пакистан, схоже, розширюють свої ядерні арсенали, і обидві країни запровадили та продовжили розробляти нові типи ядерної системи доставки у 2021 році.

Вважається, що Ізраїль, який публічно не визнає володіння ядерною зброєю, також модернізує свій ядерний арсенал.

Північна Корея у 2021 році хоч і не проводила жодних ядерних вибухів або випробувань балістичних ракет великої дальності, все ж продовжує приділяти пріоритет своїй військовій ядерній програмі як центральному елементу своєї стратегії національної безпеки. Аналітики оцінюють, що зараз в країні близько 20 боєголовок. І там є можливість для їх збільшення до 45 – 55 боєголовок.

Варте уваги Мільйони будуть на межі голоду, – аналітик про наслідки світової продовольчої кризи через війну

"Усі держави з ядерною зброєю нарощують або модернізують свої арсенали, і більшість з них загострюють ядерну риторику та роль ядерної зброї у їхніх військових стратегіях", – відзначив директор програми зброї масового знищення SIPRI Вілфред Ван. Він назвав це тривожною тенденцією.

Висока ймовірність використання ядерної зброї

Варто відзначити, що ядерною зброєю володіють усі п'ять постійних членів Ради безпеки ООН – Китай, Франція, Росія, Велика Британія та США. І вони працювали над спільною заявою про небезпеку використання ядерної зброї. Її оприлюднили 3 січня 2022 року. І в цій заяві стверджується, що "ядерну війну неможливо виграти та ніколи не можна вести"

Попри це, усі постійні члени Радбезу ООН продовжують розширювати або модернізувати свої ядерні арсенали та, схоже, збільшують значення ядерної зброї у своїх військових стратегіях. Росія навіть відкрито погрожувала про можливе застосування ядерної зброї в контексті війни в Україні. Двосторонні переговори про стратегічну стабільність між Росією та США зупинилися через війну, і жодна з інших ядерних держав не веде переговорів про контроль над озброєннями.

"Незважаючи на те, що за минулий рік були певні значні досягнення в контролі над ядерними озброєннями та ядерному роззброєнні, ризик використання ядерної зброї видається зараз вищим, ніж будь-коли з часів розпалу холодної війни", – підсумував директор SIPRI Ден Сміт.

Росія підштовхує світ до голоду – деталі дізнайтеся у відео