Щось та й означає, – Кім показав пожежну машину, яку мають передати на Кінбурнську косу

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації показав відео, на якому видно пожежну машину. Посадовець зазначив, що техніка попрямує на Кінбурнську косу, що в Миколаївському районі Миколаївської області.

Очільник адміністрації зазначив, що кадри зняті орієнтовно о 11:00 7 липня 2023 року в Миколаєві. До цього Наталія Гуменюк пояснювала для чого росіяни посилюють бойову роботу біля Кінбурнської коси.

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Що заявив Кім про ситуацію на Кінбурнській косі

Доброго дня, ми з України. Приїхала перша пожежна машина. Ми її готуємо до передачі для використання на Кінбурнській косі. Це щось та й означає,

– заявив Віталій Кім.

Звісно, посадовець не пояснив, що саме це означає, однак, очевидно, дав людям надію на хороші новини з Кінбурнської коси.

Віталій Кім показав відео з пожежною машиною для коси: дивіться відео

Де розташована Кінбурнська коса: дивіться на карті

Яка ситуація на Кінбурнській косі

Російські загарбники окупували косу в березні 2022 року. З того часу Збройні Сили України звільнили майже всю Миколаївську область.

Щоправда, Кінбурнська коса досі окупована ворогами. Вона з осені 2022 року залишилась єдиною територією у Миколаївській області, яка досі перебуває під тимчасовою окупацією росіян.

Наприкінці червня керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповідала, що російські окупанти там активізували обстріли, щоб розосередити увагу Сил оборони по різних напрямках. Також тиснули, щоб Миколаївська область не увійшла до зернової угоди.

Варто зазначити, що росіяни з Кінбурнської коси постійно обстрілюють українців на протилежному березі. Також вороги намагаються тримати під вогневим контролем міжнародні транспортні морські шляхи, про які мовиться у питанні залучення до зернової угоди.

На Кінбурнській косі вирували масштабні нищівні пожежі. Проте їх гасіння було неможливе через те, що росіяни викрали спецтехніку для гасіння.