У своєму телеграмі високопосадовець опублікував ролик. На ньому можна побачити, як наші військові вітають усіх громадян нашої країни з Днем Конституції України.

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Круте привітання від захисників

На відео нам показують наших захисників, які з задоволенням ласують шовковицею. Поки одні насолоджуються даром природи, інший військовий лежить собі під деревом і читає Конституцію.

А брат читає Конституцію,

– каже наш захисник.

Захисники з Миколаєва привітали з Днем Конституції: дивіться відео

Після цього військові щиро усміхаються та продовжують їсти шовковицю. За секунду кадр змінюється і нам показують патруль Миколаєва. Один із його бійців здійснює постріл з гаубиці зі словами "З Днем Конституції України".

Редакція 24 Каналу долучається до привітань від наших захисників. Також ми дякуємо військовим, завдяки яким ми 28 червня маємо можливість відзначати День Конституції.

Привітали з Днем Конституції Зеленський і Залужний

Зауважимо, що 28 червня з Днем Конституції України громадян нашої держави привітала ціла низка високопосадовців. Зокрема, президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За словами глави держави, в Україні вже нікому не потрібно пояснювати, що означає слово "суверенна". Він додав, що цього дня Конституції України виповнилося 27 років. Слова, записані у 1996 році, вже не історія для українців. Вони, запевнив президент, стали нагальними та по-справжньому життєвими.

Слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова "суверенна". Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями,

– зазначив український президент.

Валерій Залужний зазначив, що Україна нині боронить від російських загарбників основні постулати Конституції. За його словами, Збройні Сили щохвилини протистоять російській агресії, боронять суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість нашої держави.