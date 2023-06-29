В своем телеграме чиновник опубликовал ролик. На нем можно увидеть, как наши военные поздравляют всех граждан нашей страны с Днем Конституции Украины.

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Крутое приветствие от защитников

На видео нам показывают наших защитников, которые с удовольствием лакомятся шелковицей. Пока одни наслаждаются даром природы, другой военный лежит под деревом и читает Конституцию.

А брат читает Конституцию,

– говорит наш защитник.

Защитники Николаева поздравили с Днем Конституции: смотрите видео

После этого военные искренне улыбаются и продолжают есть шелковицу. Через секунду кадр меняется и нам показывают патруль Николаева. Один из его бойцов производит выстрел из гаубицы со словами "С Днем Конституции Украины".

Редакция 24 Канала присоединяется к поздравлениям от наших защитников. Также мы благодарим военных, благодаря которым мы 28 июня имеем возможность отмечать День Конституции.

Поздравили с Днем Конституции Зеленский и Залужный

Заметим, что 28 июня с Днем Конституции граждан нашего государства приветствовал целый ряд высокопоставленных чиновников. В частности, президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По словам главы государства, в Украине уже никому не нужно объяснять, что означает слово "суверенное". Он добавил, что в этот день Конституции исполнилось 27 лет. Слова, записанные в 1996 году, уже не история украинцев. Они, заверил президент, стали неотложными и по-настоящему жизненными.

Слова о праве на жизнь и свободу, честь и достоинство, о цене нашей земли. Уже никому в стране не нужно объяснять значение слова "суверенное". Ни один украинец больше никогда не будет воспринимать запечатленные в ней права и свободы как что-либо данное нам сверху. Они сегодня борются за тяжелую борьбу самопожертвованием и жизнями,

– отметил украинский президент.

Валерий Залужный отметил, что Украина сейчас защищает от русских захватчиков главные постулаты Конституции. По его словам, Вооруженные Силы ежеминутно противостоят российской агрессии, защищают суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства.