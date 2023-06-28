По словам Зеленского, уже никому в Украине не нужно объяснять значение слова "суверенная". Также он обнародовал символическое видео к празднику, информирует 24 Канал.

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Поздравление Зеленского с Днем Конституции

Сегодня нашей Конституции исполняется 27 лет. Записанные в ней в 1996 году слова перестали быть историей – они стали для украинцев по-настоящему жизненными и неотложными.

Слова о праве на жизнь и свободу, честь и достоинство, о цене нашей земли. Уже никому в стране не нужно объяснять значение слова "суверенная". Ни один украинец никогда больше не будет воспринимать запечатленные в ней права и свободы как что-то данное нам сверху. Они сегодня борются за тяжелую борьбу самопожертвованием и жизнями,

– отметил украинский президент.

Он подчеркнул, что наша Украина – суверенная, независимая, демократическая и правовая. Такой она была, есть и будет всегда.

День Конституции Украины: смотрите видео

Залужный поздравил с украинским праздником

Главнокомандующий ВСУ заявил, что сегодня Украина защищает от врага ключевые постулаты своей Конституции. Каждую минуту Вооруженные Силы противостоят российским оккупантам, защищают суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность нашей Родины.

"Весь украинский народ демонстрирует непоколебимую верность и мощь в тяжелой борьбе за свои конституционные права и свободы. Правда на нашей стороне. Суверенная, независимая, демократическая, социальная, правовая. А еще – единственная, крепкая, отважная и готовая против непрошеным гостям. С Днем Конституции Украины!" – поздравил Залужный.