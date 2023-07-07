Что-то и значит, – Ким показал пожарную машину, которую должны передать на Кинбурнскую косу

Глава Николаевской областной военной администрации показал видео, на котором видна пожарная машина. Чиновник отметил, что техника направится на Кинбурнскую косу в Николаевском районе Николаевской области.

Глава администрации отметил, что кадры сняты ориентировочно в 11:00 7 июля 2023 года в Николаеве. До этого Наталья Гуменюк объясняла для чего россияне усиливают боевую работу у Кинбурнской косы.

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Что заявил Ким о ситуации на Кинбурнской косе

Добрый день, мы из Украины. Приехала первая пожарная машина. Мы готовим ее к передаче для использования на Кинбурнской косе. Это что-то и значит,

– заявил Виталий Ким.

Конечно, должностное лицо не объяснило, что именно это означает, однако, очевидно, дало людям надежду на хорошие новости из Кинбурнской косы.

Виталий Ким показал видео с пожарной машиной для косы: смотрите видео

Где расположена Кинбурнская коса: смотрите на карте

Какая ситуация на Кинбурнской косе

Российские захватчики оккупировали косу в марте 2022 года. С этого времени Вооруженные Силы Украины освободили почти всю Николаевскую область.

Правда, Кинбурнская коса до сих пор оккупирована врагами. Она с осени 2022 года осталась единственной территорией в Николаевской области, которая находится под временной оккупацией россиян.

В конце июня руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказывала, что российские оккупанты там активизировали обстрелы, чтобы рассредоточить внимание Сил обороны по разным направлениям. Также давили, чтобы Николаевская область не вошла в зерновое соглашение.

Следует отметить, что россияне из Кинбурнской косы постоянно обстреливают украинцев на противоположном берегу. Также враги пытаются держать под огневым контролем международные транспортные морские пути, о которых говорится в вопросе привлечения к зерновому соглашению.

На Кинбурнской косе бушевали масштабные сокрушительные пожары. Однако их тушение было невозможно из-за того, что россияне похитили спецтехнику для тушения.