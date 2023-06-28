Об этом 24 Каналу сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, враг заминировал территории населенных пунктов, чтобы местные жители были "живым щитом" для захватчиков.
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"Сейчас ситуация остается стабильно напряженной, потому что периметры населенных пунктов оккупанты заминировали, чтобы местные жители не могли никуда оттуда деться и служили им своеобразным "живым щитом", – рассказала спикер.
Обстрелы возле Кинбурнской косы
Наталья Гуменюк отметила, что на Кинбурнской косе оккупанты готовились к чрезвычайным событиям, которые спровоцировал подрыв Каховской ГЭС. Там не произошло того, чего они боялись. Россияне тренировали эвакуацию с помощью вертолета с западного участка.
Они активизируют сейчас на этом направлении свои обстрелы, контрбатарейную борьбу, чтобы переключить внимание Сил обороны на это фронтовое направление и рассредоточить усилия Сил обороны по разным направлениям. Оккупанты ощущают на себе мощное давление Запорожского и других направлений,
– объяснила она.
Вторая цель усиления боевой работы врага на этом направлении – чтобы Николаевская область не вошла в зерновое соглашение, подчеркнула руководитель пресс-центра ОК "Юг".
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Что происходит на Юге: последние новости
- Наталья Гуменюк рассказала, что ситуация в Херсонской области сейчас достаточно стабильная, однако напряженная. Враг атакует и пытается отбить у Сил обороны хотя бы желание продвигаться вперед. Оккупанты пытаются давить и настроить население на временных оккупированных территориях против ВСУ.
- Руководитель пресс-центра ОК "Юг" отметила, что у Сил обороны все идет по плану и скоро мы услышим о результатах, которые нас обрадуют. По ее словам, захватчики начинают осознавать, что даже техногенная катастрофа, вызванная ими, не остановит ВСУ.
- Россия продолжает терроризировать местное население. Гуменюк сообщила, что жители левого берега в Херсонской области подвергаются активному информационному воздействию врага. Россияне овладевают радиочастотами, чтобы вещать на правый берег. Там они говорят местным жителям, что вроде бы еще "вернутся" и "русский мир" еще будет продвигаться.