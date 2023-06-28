Про це 24 Каналу повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, ворог замінував території населених пунктів, аби місцеві мешканці були "живим щитом" для загарбників.

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"Наразі ситуація залишається стабільно напруженою, тому що периметри населених пунктів окупанти замінували, щоб місцеві мешканці не могли нікуди звідти подітися та слугували їм своєрідним "живим щитом", – розповіла речниця.

Обстріли біля Кінбурнської коси

Наталія Гуменюк зазначила, що на Кінбурнській косі окупанти готувались до надзвичайних подій, які спровокував підрив Каховської ГЕС. Там не відбулось того, чого вони боялись. Росіяни тренували евакуацію за допомогою гелікоптера із західної ділянки.

Вони активізують зараз на цьому напрямку свої обстріли, контрбатарейну боротьбу, щоб перемикнути увагу Сил оборони на цей фронтовий напрямок та розосередити зусилля Сил оборони по різних напрямках. Окупанти відчувають на собі потужний тиск Запорізького та інших напрямків,

– пояснила вона.

Друга мета посилення бойової роботи ворога на цьому напрямку – щоб Миколаївська область не увійшла до зернової угоди, підкреслила керівниця пресцентру ОК "Південь".

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