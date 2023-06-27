Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що окупанти також опановують радіочастоти, щоб віщати на правий берег. Там вони нагадують місцевим жителям, що буцімто ще "повернуться" і "руських мір" ще буде просуватися.

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Поширюємо правдиву інформацію

А населенню на окупованому лівому березі росіяни розповідають новини, сфабриковані російськими пропагандистами. При цьому не надають реальну, об'єктивну інформацію.

"Тому наша робота зараз полягає в тому, щоб поширювати там правдиву інформацію, розповідати людям, що насправді відбувається. Саме завдяки цьому багато хто з мешканців лівого берега зумів дочекатися допомоги наших сил оборони навіть під час техногенної повені, яку спровокували окупаційні війська", – наголосила Гуменюк.

Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на лівому березі Херсонщини: дивіться відео

Правильно розподілити пріоритети

Крім того, окупанти примусово виселяють людей з їхніх домівок в Голій Пристані. Вони пояснюють свої дії тим, що готують місто до бойових зіткнень.

На жаль, методи терористичного впливу на мирне населення вже сталі та відточені за час окупації. Росіяни продовжують тиснути й насильницькою паспортизацією. А також майновими факторами,

– зауважила керівниця пресцентру ОК "Південь".

Це відбувається всюди, підкреслила Наталія Гуменюк, де окупанти розташовують свої підрозділи – там вони відразу претендують на майновий стан цього приміщення.

Місцеві мешканці мають розуміти, що найвища цінність – цінність людського життя. І тому їм потрібно правильно розподілити пріоритети.

Зверніть увагу! Росіяни на тимчасово окупованій Херсонщині посилюють фільтраційні заходи: перевіряють документи та особисті речі на блокпостах. Зокрема можуть заходити в хати й перевіряти документи на правовласності. А також інформацію щодо того, коли людина з'явилась в населеному пункті, її телефони та комп'ютерну техніку. Окремо допитують дітей, щоб дізнатись політичну позицію батьків.

Що відбувається в Херсонській області