Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она заметила, что оккупанты также овладевают радиочастотами, чтобы вещать на правый берег. Там они напоминают местным жителям, что вроде бы еще "вернутся" и "русских мир" еще будет продвигаться.

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Распространяем правдивую информацию

А населению на оккупированном левом берегу россияне рассказывают новости, сфабрикованные российскими пропагандистами. При этом не предоставляют реальную, объективную информацию.

"Поэтому наша работа сейчас состоит в том, чтобы распространять там правдивую информацию, рассказывать людям, что происходит. Именно благодаря этому многие жители левого берега сумели дождаться помощи наших сил обороны даже во время техногенного наводнения, которое спровоцировали оккупационные войска", – подчеркнула Гуменюк.

Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Херсонской области: смотрите видео

Правильно распределить приоритеты

Кроме того, оккупанты принудительно выселяют людей из их домов в Голой Пристани. Они объясняют свои действия тем, что готовят город к боевым столкновениям.

К сожалению, методы террористического воздействия на мирное население уже привычные и отточенные за время оккупации. Россияне продолжают давить и насильственной паспортизацией. А также имущественными факторами,

– отметила руководитель пресс-центра ОК "Юг".

Это происходит повсюду, подчеркнула Наталья Гуменюк, где оккупанты располагают свои подразделения – там они сразу претендуют на имущественное состояние этого помещения.

Местные жители должны понимать, что самая высокая ценность – ценность человеческой жизни. Для этого им необходимо верно распределить приоритеты.

Обратите внимание! Россияне на временно оккупированной Херсонщине усиливают фильтрационные мероприятия: проверяют документы и личные вещи на блокпостах В частности, могут заходить в дома и проверять документы на право собственности. А также информацию о том, когда человек появился в населенном пункте, его телефоны и компьютерную технику. Отдельно допрашивают детей, чтобы узнать политическую позицию родителей.

Что происходит в Херсонской области