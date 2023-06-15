Истерику Соловьева прокомментировала ведущая 24 Канала Екатерина Соляр. Она разнесла очередной бред российской пропаганды.

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Бог обделил россиян мозгами

Екатерина Соляр отметила, что уже несколько лет говорила о том, что "с Россией так нельзя": нельзя садиться за стол с россиянами и ждать от них хорошего поведения. Граждане страны-террориста как "обезьяны, которым дали вилку и нож". Россияне не слышат не только цивилизованного языка, они не понимают даже русского языка.

Они вообще ничего не понимают, потому что в тот момент, когда Бог раздавал разум, немного соображения, причинно-следственные связи, они стояли возле клетки с обезьяной, тыкали в нее пальцем и говорили: "О, смотри, классно". Вот и все. Не дал Бог того всего, обделил их мозгом,

– подчеркнула она.

Россияне живут в собственной вымышленной реальности. Они не смогут увидеть очевидное. Нельзя впускать их в другие страны, ведь россияне попытаются их "заразить".

"Отгородить эту территорию и пусть дальше их альтернативная реальность существует. Не допускайте их в цивилизованный мир, потому что это как бактерия. Когда она попадает в цивилизованные страны, эта плесень распространяется, пытается заразить все", – призвала Соляр.

Соляр разнесла абсурд Соловьева: смотрите видео

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