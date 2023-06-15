Соловьев убежден, что США оказывает военную помощь Украине только потому, что Украина еще перед президентскими выборами в Штатах подкупила Джо Байдена. Об этом пропагандист заявил в прямом эфире своего шоу на российском телевидении, передает 24 Канал.

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Украина "подкупила" Байдена

Пропагандист Соловьев продолжает лгать об Украине, и уже даже не пытается сделать свои выдумки правдоподобными. Еще совсем недавно он заявлял, что Украина – марионетка США, а теперь вдруг сменила свою риторику. Недавно в своем шоу он утвердил, что президент Джо Байден руководится Зеленским еще с того времени, когда он еще даже не был избран на этот пост.

И, мол, вероятность разглашения информации о взятках – это единственная причина, по которой США помогают Украине с вооружением, санкциями и финансами.

Иностранное государство дало взятку действующему вице-президенту США, давало мх многократно. В конце концов, этот человек стал президентом. У иностранного государства, которое давало взятку, есть 100% рычаг давления на действующего президента. Поэтому Байден на самом деле абсолютно управляем украинцами,

– сказал Соловьев.

Но на этом заявлении пропагандист не остановился и, наконец, пришел к тому, что США якобы должны арестовать Зеленского "за вмешательство во внутренние дела, за сокрытие принципиально важной информации".

Напомним, что после подрыва ГЭС Соловьев цинично предлагал взорвать не только Каховскую, но и Киевскую ГЭС, ведь тогда "и без ядерного взрыва погибнет много людей". В то же время, он не признал, что дамбу взорвали россияне и попытался обвинить в теракте Украину.

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