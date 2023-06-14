Однако когда украинские силы начали активно продвигаться, что заставило оккупантов отступать, российская пропаганда ненадолго замолчала. А сейчас она направила все усилия на то, чтобы максимально уменьшить успех украинских войск. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.
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"Выравнивают фронт"
Находясь в отчаянии от успеха контрнаступления ВСУ, россияне даже придумали новый термин, чтобы оправдать свои поражения на фронте.
Раньше они использовали фразу "жест доброй воли" – когда отступали с острова Змеиный. Затем был термин "отрицательное наступление", позже – "занятие более выгодных позиций".
"А сейчас придумали новый термин: "войска выравнивают линию фронта". Однако, если посмотреть по карте, линия фронта проседает, да еще неравномерно. Потому и отступают российские войска – чтобы "выровнять линию фронта", - объяснил военный эксперт.
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США экстренно пополнят запасы
Жданов также обратил внимание на распространение российской пропагандой информации об уничтожении западной техники в ходе контрнаступления ВСУ.
Согласно данным, опубликованным CNN, Вооруженные Силы Украины потеряли 26 машин Bradley в течение недели боев.
В то же время США мгновенно отреагировали на эту ситуацию и объявили, что экстренным образом этот запас техники будет восполнен,
– отметил Жданов.
Кроме того, Белый дом заявил о предоставлении еще одного пакета военной помощи Украине – именно для восполнения потерь в бронетехнике сил обороны Украины.
Также 15 июня состоится саммит "Рамштайн-13", на котором будет обсуждаться создание ремонтных хабов для восстановления техники ВСУ.
"Каждая страна-партнер выдвинет свой хаб и организует собственный ремонтный пункт для техники, которая может получить повреждения во время боевых действий. Таким образом развивается наша логистика", - добавил Олег Жданов.
Пентагон отреагировал на вбросы российской пропагандыПентагон не стал подтверждать информацию, распространенную российской пропагандой, по поводу повреждения западной техники при контрнаступлении. Заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что видела соответствующие сообщения, однако не может "подтвердить некоторые видео и изображения". Она добавила, что при оказании военной помощи Украине американской стороной предусматриваются возможные потери техники.
Новый пакет военной помощи от США
Соединенные Штаты 13 июня объявили о предоставление 40-го пакета военной помощи (с августа 2021 г.) на сумму 325 миллионов долларов. США передадут Украине:
- дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров;
- 15 боевых машин пехоты Bradley;
- 10 бронетранспортеров Stryker;
- противоброневые системы Javelin;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы АТ-4;
- более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- взрывные боеприпасы для уборки помех;
- средства поддержания тактической защищенной связи;
- запчасти и другое полевое оборудование.