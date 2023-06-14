Проте, коли українські сили почали активно просуватись, що змусило окупантів відступати, російська пропаганда замовкла ненадовго. А зараз вона спрямувала всі зусилля на те, щоб максимально зменшити успіх українських військ. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал.

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"Вирівнюють фронт"

Перебуваючи у відчаї від успіху контрнаступу ЗСУ, росіяни навіть вигадали новий термін, щоб виправдати свої поразки на фронті.

Раніше вони використовували фразу "жест доброї волі" – коли відступали з острова Зміїний. Потім був термін "від'ємний наступ", пізніше – "зайняття вигідніших позицій".

"А зараз вигадали новий термін: "війська вирівнюють лінію фронту". Проте, якщо подивитись на карті, лінія фронту просідає, та й ще нерівномірно. Тому й відступають російські війська – щоб "вирівняти лінію фронту", – пояснив військовий експерт.

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США екстрено поповнять запаси

Жданов також звернув увагу на розповсюдження російською пропагандою інформації про знищення західної техніки у ході контрнаступу ЗСУ.

Відповідно до даних, опублікованих CNN, Збройні Сили України втратили 26 машин Bradley протягом тижня боїв.

Водночас США миттєво відреагували на цю ситуацію та оголосили, що екстреним чином ця запас техніки буде поповнений,

– відзначив Жданов.

Крім того, Білий дім заявив про надання ще одного пакету військової допомоги Україні – саме для поповнення втрат у бронетехніці сил оборони України.

Також 15 червня відбудеться саміт "Рамштайн-13", на якому буде обговорюватись зокрема створення ремонтних хабів для відновлення техніки ЗСУ.

"Кожна країна-партнер висуне свій хаб і організує власний ремонтний пункт для техніки, яка може отримати пошкодження під час бойових дій У такий спосіб розвивається наша логістика", – додав Олег Жданов.

Пентагон відреагував на вкиди російської пропаганди Пентагон не став підтверджувати інформацію , поширену російської пропагандою, щодо пошкодження західної техніки під час контрнаступу. Заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх заявила, що бачила відповідні повідомлення, проте не може "підтвердити деякі відео та зображення". Вона додала, що при наданні військової допомоги Україні американською стороною передбачаються ймовірні втрати техніки.

Новий пакет військової допомоги від США

Сполучені Штати 13 червня оголосили про надання 40-го пакету військової допомоги (із серпня 2021 року) на суму 325 мільйонів доларів. США передадуть Україні: