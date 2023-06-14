В настоящее время у Пентагона нет подтверждений по уничтожению 16 единиц западной техники в Украине. Об этом заявила заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх.

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США не подтверждают данные о якобы уничтожении техники

Я видела эти сообщения, но я не могу подтвердить некоторые видео и изображения. По крайней мере, то, что мы видим от россиян, обнародовавших эти изображения,

– подчеркнула Сингх.

Также представитель Пентагона добавила, что в ведомстве продолжают следить за ситуацией. Примечательно, что при выделении военной помощи Украине США предусматривают возможные потери техники. Сингх добавила, что не знает, всегда ли будет замещение в соотношении один к одному.

Но, как вы видите, объявление о 40-м пакете помощи Украине по президентским полномочиям является продолжением поддержки Украины в ее борьбе с россиянами, чтобы вернуть свою суверенную территорию,

– подчеркнула заместитель представителя Пентагона.

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Что именно вошло в новый пакет военной помощи

Заметим, что новый пакет военной помощи Украине США объявили 13 июня. По данным Пентагона, в него войдут: