Об этом на своем стриме рассказал Олег Жданов – военный эксперт, передает 24 Канал. Он также отметил, что российские военные хотели превратить Авдеевку в "новый Бахмут", однако им не хватает сил.
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Что происходит на Авдеевском направлении
Оккупанты до сих пор пытаются проводить наступательные действия в направлении Авдеевки, однако успеха не имеют. Кроме того, россияне возобновили бои в районе Веселого.
Усилия прилагают невероятные, пехоты не жалеют вообще. Я так понимаю, Авдеевку используют как отвлекающий удар, потому что в бой бросили, все что только можно было, пытаясь сдвинуть как-то линию фронта,
– заметил Олег Жданов.
В любом случае у российских военных ничего не получается, они терпят огромные потери в личном составе и технике. Вооруженные Силы отражают все атаки.
"Они пытаются повторить сценарий Бахмута. Но нет Пригожина, нет ПВК, а российская армия оказалась гораздо слабее в боеспособности", – отметил военный эксперт.
Олег Жданов о российских неудачах на Авдеевском направлении: смотреть видео
Как оккупанты обманывают руководство
В то же время командиры среднего звена очень искажают информацию и не прилагают реальную обстановку, потому что боятся реакции руководства.
В частности, для того чтобы удовлетворить руководителей на непосредственно Авдеевском направлении и показать "невероятные успехи", оккупанты буквально снимают кино.
Это настоящее кино, в котором есть эпизод, где вроде бы состав 110-й отдельной механизированной бригады сдается в плен. Это видео – постановка, которой пытаются задобрить начальство,
– рассказал Жданов.
Российские военкоры могут активно распространять это видео, поэтому будьте осторожны и не ведитесь на фейки вражеской пропаганды.
Ситуация на фронте: последние новости
- Зимне-весеннее наступление, которым так пугали оккупанты, провалилось. Россияне испытывали и продолжают терпеть неудачи на фронте. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что Россия стягивает на Бахмутское направление десантников, чтобы как-то улучшить свое положение.
- В Генштабе сообщили, что за последние трое суток ВСУ продвинулись в некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километра. Защитникам удалось уволить около 3 квадратных километров земель.
- Самые сложные боестолкновения до сих пор продолжаются на Бахмутском направлении. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что оккупанты просто так не отходят с позиций, которые так долго занимали.