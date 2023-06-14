Об этом на своем стриме рассказал Олег Жданов – военный эксперт, передает 24 Канал. Он также отметил, что российские военные хотели превратить Авдеевку в "новый Бахмут", однако им не хватает сил.

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Что происходит на Авдеевском направлении

Оккупанты до сих пор пытаются проводить наступательные действия в направлении Авдеевки, однако успеха не имеют. Кроме того, россияне возобновили бои в районе Веселого.

Усилия прилагают невероятные, пехоты не жалеют вообще. Я так понимаю, Авдеевку используют как отвлекающий удар, потому что в бой бросили, все что только можно было, пытаясь сдвинуть как-то линию фронта,

– заметил Олег Жданов.

В любом случае у российских военных ничего не получается, они терпят огромные потери в личном составе и технике. Вооруженные Силы отражают все атаки.

"Они пытаются повторить сценарий Бахмута. Но нет Пригожина, нет ПВК, а российская армия оказалась гораздо слабее в боеспособности", – отметил военный эксперт.

Олег Жданов о российских неудачах на Авдеевском направлении: смотреть видео

Как оккупанты обманывают руководство

В то же время командиры среднего звена очень искажают информацию и не прилагают реальную обстановку, потому что боятся реакции руководства.

В частности, для того чтобы удовлетворить руководителей на непосредственно Авдеевском направлении и показать "невероятные успехи", оккупанты буквально снимают кино.

Это настоящее кино, в котором есть эпизод, где вроде бы состав 110-й отдельной механизированной бригады сдается в плен. Это видео – постановка, которой пытаются задобрить начальство,

– рассказал Жданов.

Российские военкоры могут активно распространять это видео, поэтому будьте осторожны и не ведитесь на фейки вражеской пропаганды.

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