Впрочем, такого сделать ей не позволили бы, поэтому что посыл был несколько хуже. Такое мнение в эксклюзивном стриме 24 канала высказал журналист-международник Алексей Бурлаков.
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Во-первых, Китай на такое не отзовется, поэтому подобный посыл был бы бездумным со стороны Скабеевой и россиян. Следует понимать, что она не смогла бы этого сделать без инструкции сверху. Если она была, это открыто показывает всем: "мы ни на что не способны, давайте сюда китайцев!"
По мнению Бурлакова, посыл был такой: России нужна большая армия, мобилизация будет, набирать будут всех. Как говорится: "Вставай страна огромная!".
Уже начинают говорить о "большой отечественной СВО". Были месседжи о том, что мобилизация не нужна, потому что много добровольцев, а в то же время есть истории, что увеличивается количество контрактников. В отчетах говорится, что в мае – марте их количество выросло на 30%. Кроме того, частичная мобилизация так и не завершилась.
Этот процесс под прикрытием пропаганды – с одной стороны Скабеевой, с другой стороны цифр Минобороны – будет продолжаться. Это значит: "Друзья, мы с таким количеством не справляемся, нужно больше",
– отметил Бурлаков.
Россия тоже наращивает оборонную промышленность, она медленно, но работает. Более того, планируется строительство завода по производству "Шахедов".
"Все это указывает на то, что Путин и отвечающие за пропаганду собираются воевать еще долго", – подытожил журналист-международник.
Бурлаков о заявлении Скабеевой: смотрите видео
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