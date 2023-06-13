Во время общения с так называемыми "военкорами" Путин наговорил много циничного бреда. Не обошлось и без традиционных угроз. В частности, что Россия может выйти из "зернового соглашения". Детали абсурдного выступления Путина распространили росСМИ, сообщает 24 Канал.

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Детали маразматического заявления Путина

Весь цивилизованный мир помогает Украине сражаться за свою свободу. Российские оккупанты совершают геноцид украинцев. Между тем, Путин заявил, что война вроде бы может закончиться, если Запад перестанет поставлять Украине оружие. Что бы там себе ни придумывал бункерный дед, государства-союзницы неоднократно отмечали, что будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Кроме того, Путин вдруг упомянул Третью мировую войну и подчеркнул, что "победителей в ней не будет".

Пока неизвестно, общался ли с "военкорами" сам Путин или к ним выпустили двойников. Их отмечают все чаще. В украинской разведке предположили, что эти люди, которым так не повезло с внешностью, могут жить в закрытых местах под чрезвычайной охраной.