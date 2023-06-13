Пресс-офицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалев в эфире "Радио Свобода" высмеял Путина. По его словам, такие заявления со стороны президента России – ничто больше, чем "самонавивание".

Читайте также Зависит, будем ли идти на Киев: Путин сделал заявление о мобилизации россиян

В России "рисуют невероятные цифры"

Это самовнушение, самоубеждение. Мы же знаем, что на самом деле с Путиным его советники общаются на языке папочек и отчетов. Нужно было подавать победные реляции, не сообщать ему, что фактически украинцы имеют успех, проводят активные наступательные действия,

– подчеркнул Ковалев.

Вот почему в России поражения на фронте объясняют уже по другому. Мол, военные страны-агрессора "мощно воюют, уничтожают украинскую технику". Чтобы это демонстрировать, в Кремле рисуют "какие-то невероятные цифры", подчеркивает пресс-офицер.

Представитель Генштаба напомнил, что на прошлой неделе оборонное ведомство России публиковало ролик, на котором якобы "уничтожают" нашу технику. Его удивил тот факт, что под видом уничтоженных танков хотят подать технику, напоминающую "просто работающие в поле" комбайны.

Об этом рассказали все аналитики. Это даже высмеял террорист Пригожин. Очевидно, что такие заявления и видео нужно больше для успокоения русского народа, электората с традиционным российским лозунгом, что так называемая "СВО" идет по плану,

– подчеркнул Ковалев.

Чем еще кичился Путин